Загруженность дорог Московской области утром 18 июня составила пять баллов

18 июня 2025, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 июня. Основные пробки наблюдаются на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.