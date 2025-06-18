Загруженность дорог Московской области утром 18 июня составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 июня. Основные пробки наблюдаются на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало более миллиона машин. Это на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.