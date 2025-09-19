Загруженность дорог Московской области утром 19 сентября составила четыре балла

19 сентября 2025, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 19 сентября, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные заторы отмечаются на 18 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.