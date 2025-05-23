Загруженность дорог Московской области утром 23 мая составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В пятницу утром, 23 мая, загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта региона, на трассах зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в среднем за аналогичный период прошлого месяца.
Ведомство призывает водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких перестроений.
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Дайана Хусинова