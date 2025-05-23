Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Загруженность дорог Московской области утром 23 мая составила пять баллов

Загруженность дорог Московской области утром 23 мая составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Оригинал
В пятницу утром, 23 мая, загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта региона, на трассах зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в среднем за аналогичный период прошлого месяца.
Основные проблемы с движением наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призывает водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких перестроений.

Читайте также:

График пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен

Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья

Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов
#подмосковье
#шоссе
#скоростной режим
#минтранс мо
#пробки
Школьников Московской области приглашают на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»
23 мая 2025, 10:18

Фото: istockphoto / anyaberkut

На Едином портале госуслуг открыт прием заявок на участие в бесплатной образовательной программе «Код будущего. Искусственный интеллект». Инициатива предназначена для учащихся 8–11 классов и студентов колледжей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Обучение проводится в онлайн-формате на базе ведущих цифровых платформ. Участники смогут освоить основы программирования, познакомиться с технологиями искусственного интеллекта, машинным обучением, анализом данных, а также научиться создавать ИИ-чат-ботов. Программа включает видеолекции, практические задания и тестирование.

Для регистрации необходимо выбрать курс на портале Госуслуг и подать соответствующее заявление. После проверки документов заявитель получит на электронную почту и в личный кабинет ссылку на платформу обучения и инструкции по авторизации. В течение 10 рабочих дней с момента получения письма необходимо заключить договор с образовательной организацией.

Курс состоит из трёх модулей продолжительностью не менее 18 часов каждый. Обучение рассчитано на 4 месяца. По итогам финального теста участникам выдается сертификат об успешном завершении программы.

Подробности и форма подачи заявки доступны на портале Госуслуг.

Читайте также:

Единый госэкзамен в этом году сдадут более 39 тыс. подмосковных выпускников

Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи

Последний звонок прозвенит для каширских школьников 24 мая
#тестирование
#договор
#курс
#обучение
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске состоялось торжественное закрытие хоккейного сезона
23 мая 2025, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» прошло торжественное закрытие хоккейного сезона и подведение итогов года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
На первенстве Московской области команда хоккеистов 2010 года рождения добилась победы, завоевав золотые медали. Серебряные награды были вручены командам 2013 и 2015 годов рождения, а бронзовые медали достались командам 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

На церемонии, приуроченной к завершению хоккейного сезона 2024/25, собрались директор спортивной школы Константин Воршев, директор Ледового дворца «Витязь» Евгений Чибисов, а также воспитанник школы, победитель первенства России среди юношей и игрок юношеской сборной страны Тимур Муханов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

«Сезон был непростым, со своими вызовами и сложностями. Но я хочу поблагодарить наших ребят, тренерский штаб, административный блок и родителей за отличную совместную работу. Особая благодарность за плодотворное сотрудничество руководству и сотрудникам Ледового дворца и администрации округа», — подчеркнул директор спортивной школы Константин Воршев.

По итогам региональных соревнований Московской области золотые медали завоевали команды 2010, 2011 и 2013 годов рождения. Серебряные награды получили хоккеисты 2009 и 2014 годов рождения. Команда 2015 года была удостоена Кубка за второе место в группе «Б» первенства Москвы.

После официальной части участникам представили новое хоккейное снаряжение, подготовленное к следующему сезону. Затем юные воспитанники школы устроили оригинальное шоу: в костюмах исполнили буллиты, инсценировали ледовые сражения и представили музыкальные номера.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Завершением праздника стал арт-челлендж «Наш сезон в красках», в рамках которого спортсмены вместе с тренерами и родителями разукрасили лед и оставили пожелания на будущий сезон.

Читайте также:

В подмосковном Подольске продолжается строительство жилого комплекса «Онегин»

В Подольске пройдет форум «Формула УСпеха» на грант Росмолодежи

В Подольске начали выпускать материалы для производства печатных плат
#подольск
#медали
#награды
#лёд
#спортсмены
#шоу
#подмосковье
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
График пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен
График пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 26 мая по 7 сентября
23 мая 2025, 09:32

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 26 мая по 7 сентября изменится график движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении из-за проведения ремонтно-путевых работ на станциях Зеленоград-Крюково и Спирово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
На участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва часть пригородных поездов будет полностью отменена, некоторые составы будут следовать по новому расписанию, а также часть из них проследует только частично, без остановок на отдельных участках.

В частности, пригородный поезд № 6700, курсирующий между Зеленоградом-Крюково и Тверью, будет следовать по укороченному маршруту.

Кроме того, на участке Тверь – Лихославль – Тверь также произойдет отмена ряда пригородных поездов на всем протяжении маршрута.

Пассажиры могут получить информацию об изменениях в расписании пригородных поездов на информационных стендах, установленных на станциях в зоне обслуживания АО «МТ ППК». Кроме того, все данные доступны на официальном сайте компании в разделе для пассажиров.

Для удобства также разработано мобильное приложение «РЖД Пассажирам», где можно не только ознакомиться с актуальным расписанием, но и приобрести билеты на пригородные поезда.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

Жители Московской области купили более 8,6 тысяч тонн рыбы за четыре месяца

200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском
#ржд
#мобильное приложение
#поезд
#отмена
#пассажиры
#расписание
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области обновили и отремонтировали 19 светофорных объектов
23 мая 2025, 09:16

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье продолжается активная модернизация светофоров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день работы завершены на 19 участках региональных дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чтобы поддерживать функциональность светофорных объектов специалисты Мосавтодора ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. Всего в этом году планируют заменить старое оборудование и отремонтировать более 60 светофоров — ряд светофоров получит удалённое управлением», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В числе обновлённых участков — улица Зелинского в Воскресенске, перекрёсток Будёновского шоссе и улицы Дачной в Переделках Одинцовского округа, а также светофоры в Егорьевске на улицах Антипова, 1 Мая и проспекте Ленина рядом с остановкой «1-й микрорайон».

Кроме того, обновление коснулось светофоров в Солнечногорске (Пятницкое шоссе, д. Обухово), Серпухове (Бутурлинское шоссе, остановка «Развилка»), Орехово-Зуевском округе (Егорьевское шоссе, д. Соболево), Черноголовке (остановка «Поворот на Фряново») и Клину (у пешеходного перехода рядом с центральной больницей).

До конца года планируется отремонтировать ещё 45 светофорных объектов. В рамках модернизации специалисты СМЭУ «Мосавтодора» также устанавливают новые транспортные и пешеходные светофоры, информационные табло, дополнительные секции, переходят на аккумуляторы с солнечным питанием и монтируют новое осветительное оборудование.

Читайте также:

Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне

Разрешение на бесплатную парковку на РПГУ оформили 1,6 тыс. многодетных семей Подмосковья

Команда подмосковных ветеранов выиграла международную Спартакиаду
#подмосковье
#оборудование
#специалисты
#минтранс мо
#ремонт
#модернизация
#светофор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне
22 мая 2025, 22:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Китайская компания «Хуацзин» по производству деталей для грузовой прицепной техники начнёт строительство своего завода в Московской области в июне. Такой срок назвала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, выступая в Мособлдуме на правительственном часе.
«Большой проект из Китая реализуется в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском – производство осей для тяжёлой прицепной техники. Будем надеяться, что получится. Начало строительства запланировано на июнь этого года», – отметила Зиновьева.
Китайская компания получила разрешение на строительство завода в городском округе Солнечногорск в январе. Объем инвестиций в проект оценивался в 5 млрд рублей.

«Хуацзин» производит детали для прицепов и полуприцепов. У компании есть два завода в Китае, а также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.

Читайте также:

В Щёлкове запустили производство удобрений с роботизированными комплексами

Региональную поддержку в 2025 году получат 2,5 тыс. малых и средних предприятий

В индустриальном парке «Есипово» провели экскурсию для участников СВО по программе промтуризма
#подмосковье
#московская область
#есипово
#индустриальный парк
#китай
#промышленность
#мособлдума
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате