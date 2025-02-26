Загруженность дорог Московской области утром 26 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 26 февраля, составил четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Рублёво-Успенское, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 945 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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