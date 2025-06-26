Загруженность дорог Московской области утром 26 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 26 июня. Основные заторы наблюдаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское. Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.