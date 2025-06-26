Загруженность дорог Московской области утром 26 июня составила четыре балла

26 июня 2025, 09:52

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 26 июня. Основные заторы наблюдаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





