Загруженность дорог Московской области утром 28 июля составила четыре балла

28 июля 2025, 09:47

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженность дорог Подмосковья по состоянию на утро понедельника, 28 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Несмотря на невысокий уровень общей загруженности, сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на семнадцати вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.