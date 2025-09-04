Загруженность дорог Московской области утром 4 сентября составила четыре балла

Достижения.рф

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 4 сентября. О этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Сложности с проездом отмечаются на девятнадцати вылетных магистралях.

«Заторы наблюдаются на федеральных трассах: М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше миллиона машин — на шесть процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

