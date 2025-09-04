На внешней стороне ТТК в Москве произошло возгорание автомобиля

04 сентября 2025, 09:24

Фото: iStock/madsci

В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло возгорание автомобиля, что привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Сетуньского 1-го проезда, дом 2, строение 1. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.