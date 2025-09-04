На внешней стороне ТТК в Москве произошло возгорание автомобиля
В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло возгорание автомобиля, что привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Сетуньского 1-го проезда, дом 2, строение 1. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. В настоящее время они работают над устранением последствий возгорания. В связи с инцидентом движение в указанном районе значительно затруднено. Уточняются обстоятельства происшествия, а также информация о возможных пострадавших. Водителям рекомендуется избегать данного участка дороги и выбирать альтернативные маршруты.
