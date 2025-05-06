Загруженность дорог Московской области утром 6 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро вторника, 6 мая, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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