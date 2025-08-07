Загруженность дорог Московской области утром 7 августа составила 4 балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 7 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сложности с проездом отмечаются на четырнадцати вылетных магистралях.
«Основные заторы наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше миллиона машин. Это на 0,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.