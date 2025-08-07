Загруженность дорог Московской области утром 7 августа составила 4 балла

07 августа 2025, 09:58

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 7 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Сложности с проездом отмечаются на четырнадцати вылетных магистралях.





«Основные заторы наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.