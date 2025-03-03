Загруженность дорог Подмосковья 3 марта составила четыре балла

Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.