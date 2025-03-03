Загруженность дорог Подмосковья 3 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало около 958 тысяч машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов