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Загруженность дорог Подмосковья утром 1 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 1 апреля, наибольшие сложности с проездом отмечаются на семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Нейросеть контролирует чистоту более 7,7 тыс. дворов Московской области
01 апреля 2025, 10:09

Фото: istockphoto / monsitj

Искусственный интеллект обеспечивает чистоту и порядок в подмосковных дворах. Он контролирует более 7,7 тысяч дворов региона, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нейросеть анализирует изображения с камер системы «Безопасный регион». При обнаружении нарушений она ставит задачи на их устранение, указывая точное местоположение проблемы. Затем ИИ проверяет выполнение работ. Этот инструмент снижает трудозатраты и повышает эффективность работы коммунальных служб. Благодаря искусственному интеллекту было устранено 140 тысяч нарушений чистоты и порядка, а количество жалоб на тему «Двор» сократилось на 28%.

Стоит отметить, что ознакомиться с успешными примерами внедрения высоких технологий в Московской области и других регионах России можно на портале «Цифровой регион».

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Два подмосковных университета вошли в число лучших вузов России
01 апреля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне вошли в число лучших российских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Высокие позиции ГГТУ и ГСГУ подтверждают их устойчивое развитие, высокий уровень подготовки специалистов и востребованность образовательных программ», — отметили в министерстве.
Рейтинг, куда вошли в общей сложности 708 вузов России, был составлен по 14 критериям, в том числе по востребованности выпускников и репутации вуза среди работодателей. Оценивалась также научная деятельность вуза, его международный авторитет, достижения студентов, средний балл ЕГЭ абитуриентов и пр.

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#образование
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В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на выплаты к юбилею брака
01 апреля 2025, 09:48

Фото: istockphoto.com/Tatiana Terekhina

Более 3 тысяч заявлений на получение выплат к юбилею брака подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Заявку на получение этой выплаты можно подать через раздел «Гражданам» — «Соцподдрежка» — «Поддержка пожилых людей». Для этого нужно пройти авторизацию на портале и заполнить онлайн-форму заявки. Заявления также принимаются через приложение «Добродел», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что получить выплату могут пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Заявки на выплату принимаются в течение года с юбилейной даты. Заявление могут подать как сами супруги, так и их представители. Заявление подаётся один раз, выплаты к последующим юбилейным датам начисляются автоматически.

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Подмосковные выпускники «Сенежа» создали проекты по росту эффективности команд
01 апреля 2025, 09:34

Фото: пресс-служба «Школы тренеров команд»

Дипломные проекты, посвящённые повышению эффективности работы команд, защитили выпускники первого потока «Школы тренеров команд» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число выпускников вошли шесть жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба проекта.
«Программа «Школа тренеров команд» готовит тренеров, которые могут сопровождать мероприятия различного масштаба и тематики, где требуется командообразование, командная диагностика и модерационная поддержка. Востребованность в профессионалах такого рода огромная», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Подмосковье в «Школе тренеров команд» представляли эксперт Рособрнадзора Нина Воробьёва, сотрудница коммуникационного агентства Татьяна Гуськова, тренер Светлана Колесова, индивидуальный предприниматель Ирина Тарабрина, бизнес-тренер Александр Шепилов, а также Екатерина Пикулина, разработавшая деловую игру «Путь Ермака».

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В Московской области продолжается строительство ЖК «Аникеевский»
01 апреля 2025, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилых комплексах «Аникеевский» корпуса 12.2 и 13 достигли уровня выше нулевой отметки. Сейчас строители занимаются установкой монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций. Этот проект реализуется компанией ГК «Гранель» в Красногорске, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусах 20/1 и 20/2 завершены работы по каменной кладке и остеклению. Сейчас проводятся мероприятия по установке фасадов и внутренних инженерных систем.

Строительство здания детского сада близится к завершению: на финальной стадии находятся кровельные работы и остекление. Продолжаются работы по установке фасадов, отделке технических помещений и прокладке инженерных сетей.

Жилой комплекс «Аникеевский» строится в 12 километрах от МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В рамках первой очереди планируется возведение жилых домов высотой от четырёх до шести этажей с зелёными благоустроенными дворами. Для автомобилей будут предусмотрены парковки, а для жителей — поликлиника.

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