Загруженность дорог Подмосковья утром 1 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 1 апреля, наибольшие сложности с проездом отмечаются на семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов