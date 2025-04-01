Загруженность дорог Подмосковья утром 1 апреля составила пять баллов

В жилых комплексах «Аникеевский» корпуса 12.2 и 13 достигли уровня выше нулевой отметки. Сейчас строители занимаются установкой монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций. Этот проект реализуется компанией ГК «Гранель» в Красногорске, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусах 20/1 и 20/2 завершены работы по каменной кладке и остеклению. Сейчас проводятся мероприятия по установке фасадов и внутренних инженерных систем.



Строительство здания детского сада близится к завершению: на финальной стадии находятся кровельные работы и остекление. Продолжаются работы по установке фасадов, отделке технических помещений и прокладке инженерных сетей.







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