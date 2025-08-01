Загруженность дорог Подмосковья утром 1 августа составила четыре балла

01 августа 2025, 09:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки отмечаются на тринадцати вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.