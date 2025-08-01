Тренер по карате инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство жены в Березовском

01 августа 2025, 02:47

СК: Андрей Папст задушил супругу и устроил аварию с её телом в машине

Фото: Istock/conejota

41-летний детский тренер по карате Андрей Папст арестован за убийство жены и инсценировку ДТП в Свердловской области. Экспертиза подтвердила, что 36-летняя Алена Папст умерла от удушения до аварии.