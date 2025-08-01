Тренер по карате инсценировал ДТП, чтобы скрыть убийство жены в Березовском
41-летний детский тренер по карате Андрей Папст арестован за убийство жены и инсценировку ДТП в Свердловской области. Экспертиза подтвердила, что 36-летняя Алена Папст умерла от удушения до аварии.
28 июля 2025 года Папст задушил супругу во время ссоры в лесу близ посёлка Шиловка, после чего перевёз тело в автомобиль Nissan Leaf и преднамеренно врезался в опору ЛЭП на перекрёстке улиц Шиловская и Хвойная. Изначально следствие предполагало, что женщина погибла в аварии, но судмедэксперты обнаружили на её шее следы механической асфиксии, а одежда была покрыта грязью и травой — что исключало ДТП как причину смерти.
31 июля Березовский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября. Папсту грозит до 15 лет колонии по статье 105 УК РФ (убийство).
По данным прокуратуры Свердловской области, мужчина пытался скрыть преступление, рассчитывая, что смерть жены спишут на последствия аварии.
Читайте также: