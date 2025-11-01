Загруженность дорог Подмосковья утром 1 ноября составила два балла

01 ноября 2025, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На два балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро рабочей субботы, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на низкий общий уровень загруженности, на 12 вылетных магистралях наблюдаются пробки.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.