Видео: пресс-служба МТДИ МО
Загруженность дорог Подмосковья утром 10 апреля составила четыре балла
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 894 тысяч машин, что на 3,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также напомнили, что в регионе сохраняется зимняя погода, поэтому автовладельцам, поменявшим резину на летнюю, следует воздержаться от поездок.
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Лев Каштанов