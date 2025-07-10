Загруженность дорог Подмосковья утром 10 июля составила три балла

10 июля 2025, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 10 июля, оценивается на три балла из десяти, при этом на некоторых трассах наблюдаются пробки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с движением отмечаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе.





«Проезд затруднён на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.