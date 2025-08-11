Загруженность дорог Подмосковья утром 11 августа составила четыре балла
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В понедельник утром, 11 августа, загруженность дорог Московской области оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным Минтранса региона, на трассах Подмосковья насчитывается свыше 1 млн автомобилей, что на 1% меньше среднего показателя за прошлый месяц. Заторы в основном образовались на въездах в столицу — на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными в связи с осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров
