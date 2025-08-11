Загруженность дорог Подмосковья утром 11 августа составила четыре балла

11 августа 2025, 09:51

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В понедельник утром, 11 августа, загруженность дорог Московской области оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.