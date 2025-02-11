Загруженность дорог Подмосковья утром 11 февраля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТИДИ МО
Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 февраля, достигла пяти баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали около 918 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов