Загруженность дорог Подмосковья утром 11 марта достигла пяти баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 марта, основные пробки отмечаются при проезде в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало 989 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов