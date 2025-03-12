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Загруженность дорог Подмосковья утром 12 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 12 марта, составил четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при проезде в сторону Москвы на одной федеральной трассе и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы по направлению к Москве отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали один миллион машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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