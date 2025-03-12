Загруженность дорог Подмосковья утром 12 марта составила четыре балла

Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 12 марта, составил четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при проезде в сторону Москвы на одной федеральной трассе и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.