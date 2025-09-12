Загруженность дорог Подмосковья утром 12 сентября составила четыре балла

12 сентября 2025, 09:48

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на тринадцати вылетных магистралях.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.