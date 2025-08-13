Загруженность дорог Подмосковья утром 13 августа составила четыре балла

13 августа 2025, 09:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 3 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на тринадцати вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на двух федеральных трассах: М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.