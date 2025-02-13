Загруженность дорог Подмосковья утром 13 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 944 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов