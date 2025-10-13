Загруженность дорог Подмосковья утром 13 октября составила пять баллов

13 октября 2025, 10:12

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.