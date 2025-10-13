Достижения.рф

Загруженность дорог Подмосковья утром 13 октября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.

«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на 2,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

