Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила пять баллов

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 14 мая, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.