Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 14 мая, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на 1,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
В девяти городах Подмосковья починили светофоры
В Подмосковье с начала года провели около 3 тысяч уроков по ж/д безопасности
Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
Лев Каштанов