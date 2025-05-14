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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 14 мая, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на 1,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка
14 мая 2025, 10:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три участка тепловых сетей микрорайона Климовск запланировали дополнительно внести в государственную программу по модернизации объектов коммунального хозяйства власти городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках программы капитальный ремонт проведут на следующих дополнительно внесённых участках: от котельной, расположенной по адресу: Заводская улица, дом №2, до научно-технического центра «Родина» (протяжённость труб под замену — 1895 метров), от той же котельной до промзоны (протяжённость — 2501 метр). Кроме того, будет заменён участок труб 2458 метров протяжённостью от котельной по адресу: Школьная улица, дом №34», — говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Завершить работы по модернизации этих участков теплоснабжения планируется в октябре 2026 года.

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Известный конструктор вооружений Владимир Трусов отмечает день рождения
14 мая 2025, 10:33

Фото: vk.com/dubna360

14 мая отмечает день рождения известный конструктор, организатор производства систем управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны Владимир Николаевич Трусов.
Трусов родился в 1942 в Махачкале, более 45 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Прошёл путь от техника-технолога до гендиректора крупного государственного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России. С февраля 2016 года является генеральным конструктором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Под руководством Владимира Трусова и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования, а также новых ракет класса «воздух-земля» и «море-море». По его инициативе разработаны и выполняются программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.

Трусов – Почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Он автор свыше 30 изобретений, более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Награждён орденами Дружбы народов, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель России, Почётный гражданин города Дубны.

Постановлением губернатора Московской области от 27 сентября 2017 года Владимиру Николаевичу Трусову присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

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Через областной сервис по вывозу хлама на переработку отправили 43 т вторсырья
14 мая 2025, 10:21

Фото: istockphoto.com/Animaflora

Сервис «Вывоз ненужных вещей» заработал в Московской области в августе 2024 года, за это время с его помощью на переработку было отправлено 43 тонны вторсырья, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители Московской области могут избавиться от старой сантехники, мебели, бытовых приборов и пр. Ограничений на количество предметов нет», — говорится в сообщении.
Заявки на вывоз принимаются круглосуточно в онлайн-режиме. Заявителю нужно указать, какие предметы потребуется вывезти, написать адрес, контактные данные, а также желаемую дату и время вывоза. Для уточнения деталей с заявителем свяжется оператор.

Услуга платная, цены можно посмотреть на странице сервиса на подмосковном портале госуслуг.

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В Детском центре им. Рошаля малышке устранили сразу два порока сердца
14 мая 2025, 10:20

Фото: t.me/roshal_kids

Сердечно-сосудистые хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля провели малышке операцию по одномоментному устранению сразу двух пороков сердца. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.
«Кате пять месяцев. Она поступила к нам с двумя врождёнными пороками сердца – коарктацией аорты и дефектом межжелудочковой перегородки. При подобной патологии аорта – самый крупный сосуд в организме – сужен. В результате повышается артериальное давление в верхней половине тела, в том числе сосудах головного мозга. Кроме того, нарушается кровоток нижележащих отделов», – пояснили в ДКЦ.
Хирурги одновременно устранили девочке оба порока. Они провели операцию по расширению аорты и закрытию дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Сейчас малышку уже выписали домой под наблюдение кардиолога.

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Подмосковные льготники оформили более 13 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря
14 мая 2025, 09:59

Фото: istockphoto.com/shironosov

Свыше 13 тысяч заявок на путёвки в детские лагеря оформили льготники Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Право на одну бесплатную путёвку в год имеют дети в возрасте от семи до 15 лет включительно из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — отмечается в сообщении.
Услуга «Отдых детей в каникулярное время» размещена на госпортале Подмосковья в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха». Для оформления заявки нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

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