Загруженность дорог Подмосковья утром 15 мая составила пять баллов

С мая вступил в силу новый этап обязательной маркировки товаров — теперь производители и импортёры обязаны наносить специальные коды на упаковки целого ряда продуктов. В их числе — не только мыло, моющие и чистящие средства, но и популярные снеки: чипсы, сухарики, гренки, попкорн, начос, хлебцы и кукурузные палочки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.