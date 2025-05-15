Загруженность дорог Подмосковья утром 15 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 мая, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское и Ярославское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в средне в прошлом месяце.
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Лев Каштанов