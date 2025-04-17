Загруженность дорог Подмосковья утром 17 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 17 апреля, основные пробки наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов