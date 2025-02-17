Загруженность дорог Подмосковья утром 17 февраля составила четыре балла

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.