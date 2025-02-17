Загруженность дорог Подмосковья утром 17 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 839 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов