Загруженность дорог Подмосковья утром 17 июля составила четыре балла

17 июля 2025, 10:11

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и двенадцати вылетных шоссе.





«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.