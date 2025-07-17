Загруженность дорог Подмосковья утром 17 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и двенадцати вылетных шоссе.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.