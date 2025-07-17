В Татарстане задержали водителя, приехавшего ночью в церковь помолиться
В Татарстане, в селе Столбище Лаишевского района, полицейские задержали пьяного водителя, который утверждал, что приехал в церковь Казанских святителей помолится, пишет телеграм-канал SHOT.
Сюрреалистическим данный инцидент кажется потому, что всё это происходило ночью (церковь в это время закрыта). Кроме того, полицейские, увидевшие автомобиль и рядом с ней нетрезвого водителя, хотели отвести правонарушителя на медицинское освидетельствование. Но не вышло: мужчина бросился с кулаками на сотрудников ведомства, утверждая, что приехал помолиться. Свидетели инцидента сняли видео, оно есть в распоряжении SHOT.
Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить буйного водителя. Его отправили в больницу.
Читайте также: