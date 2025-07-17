В Татарстане задержали водителя, приехавшего ночью в церковь помолиться

17 июля 2025, 09:20

SHOT: полиция стреляла в буйного жителя Татарстана с машиной около храма

Фото: iStock/Chalabala

В Татарстане, в селе Столбище Лаишевского района, полицейские задержали пьяного водителя, который утверждал, что приехал в церковь Казанских святителей помолится, пишет телеграм-канал SHOT.