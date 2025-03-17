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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 марта достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 марта, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 976 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в пошлом месяце.

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В Подмосковье наградили сотрудников Министерства ЖКХ в их профессиональный праздник
17 марта 2025, 09:44

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области состоялось награждение сотрудников центрального аппарата и подведомственных организаций Министерства ЖКХ. Министр ЖКХ Кирилл Григорьев отметил их профессионализм и вклад в развитие отрасли, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Двое работников были удостоены благодарственных писем Губернатора Московской области за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Еще 11 сотрудников получили ведомственные награды за значительный вклад в развитие сферы ЖКХ.

Глава Министерства выразил признательность коллективу за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

«Без слаженной работы этого механизма невозможно представить современную жизнь. Ваш каждодневный труд даёт возможность миллионам жителей Подмосковья строить планы, реализовывать мечты, уделять время своим близким и любимому делу. Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а каждый день приносит радость и яркие моменты», — сказал Григорьев.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В этом году сфера жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья отмечает 45-летие со дня учреждения профессионального праздника Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Однако первое упоминание о нем датируется 1966 годом, а сама отрасль берет начало еще в 1649 году, когда в Наказе царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» были сформулированы первые правила городского благоустройства.

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Участниками межрегионального турнира по самбо в Мытищах стали более 400 атлетов
17 марта 2025, 09:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Межрегиональные юношеские соревнования памяти почётного президента международной и всероссийской федерации самбо, заслуженного тренера России Михаила Тихомирова, состоялись в Мытищах, участие в турнире приняли более 400 спортсменов из семи регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования проводились в мытищинском «Спорт-центре», за звание лучших сражались самбисты из 35 команд, представляющих Подмосковье, Москву, а также Ярославскую, Владимирскую, Челябинскую, Тульскую и Тверскую области», — отмечается в сообщении.
Турнир организовали всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», подмосковная федерация и администрация округа Мытищи.

Помимо турнира, в «Спорт-центре» состоялось также подведение годовых итогов федерального проекта «Zа самбо».

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Волонтёрам Подмосковья предложили господдержку в проведении акций
17 марта 2025, 09:19

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Волонтёры Московской области могут рассчитывать на поддержку региональных властей при организации и проведении различных мероприятий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В комплекс мер поддержки участников волонтёрской (добровольческой) деятельности в Московской области входит оказание содействия в работе с федеральными органами власти в регионе, а также с образовательными организациями», — говорится в сообщении.
Кроме того, волонтёров привлекают к различным областным патриотическим и молодёжным мероприятиям и оказывают помощь в проведении добровольческих форумов, семинаров и мастер-классов.

Подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на региональную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также информационную, консультационную и методическую поддержку.

Подробнее о мерах господдержки волонтёров в Московской области можно прочесть по ссылке.

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В Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
17 марта 2025, 09:19

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В этом году в финале ВсОШ примут участие свыше 9 тысяч учащихся со всей России. Олимпиада охватит 24 предмета и продлится с 15 марта по 30 апреля, сообщает Министерство образования Московской области.
Среди первых дисциплин финального этапа — искусство (мировая художественная культура), испанский язык и астрономия. На состязания по астрономии, которые пройдут на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, приглашены 301 участник из 52 регионов страны.

Финалисты продемонстрируют свои знания в трех турах: теоретическом, практическом и тестовом. В рамках теоретического этапа им предстоит решить шесть задач по астрономии и астрофизике, а на практическом — провести анализ и интерпретацию данных.

Кроме того, для школьников подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. Они посетят Центр управления полетами в Королеве, Центр подготовки космонавтов в Звездном городке и Институт космических исследований РАН. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 20 марта финалисты отправятся в Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти» в парке «Патриот».

Открытие и закрытие олимпиады, а также мероприятия, посвященные годовщине Победы, будут транслироваться онлайн. Церемония открытия пройдет 17 марта с 18:00 до 20:00, научно-просветительская лекция «Астрофизика: вчера, сегодня, завтра» состоится 23 марта с 10:00 до 12:00, а закрытие олимпиады – 24 марта с 10:00 до 12:00.

Победители и призеры получат право поступления в ведущие вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады, а также смогут претендовать на участие в международных конкурсах.

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Жители подмосковного коттеджного посёлка поймали вора-домушника
17 марта 2025, 09:14

Фото: Министерство образования Московской области

Мужчину, совершавшего кражи из частных домов и хозяйственных построек, задержали жители одного из коттеджных посёлков рядом с деревней Раково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Прибывшие по вызову жителей полицейские увезли задержанного — 55-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа — в отделение. В ходе следствия выяснилось, что мужчина свершал кражи вместе с подельником. С помощью ножей и отвёртки они повреждали окна, проникали в помещения и забирали оттуда деньги и личное имущество. Всего злоумышленники совершили четыре кражи», — говорится в сообщении.
На территории коттеджного посёлка полиция обнаружила часть похищенного, приготовленную для продажи.

Затем полицейские Сергиево-Посадского округа задержали за три аналогичных преступления 40-леттнего жителя Королёва. Установлено, что он крал из домов и сараев электроинструменты и сдавал их в скупку. По данным следствия, двое задержанных знакомы и, возможно, совершали преступления вместе. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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