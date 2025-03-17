Загруженность дорог Подмосковья утром 17 марта достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 марта, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 976 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в пошлом месяце.
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Лев Каштанов