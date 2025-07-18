Загруженность дорог Подмосковья утром 18 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Всего на три балла из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
При этом на десяти вылетных магистралях отмечаются заторы при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Общее число машин, выехавших сегодня утром на дороги Подмосковья, составило 997 тысяч 542. Это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резких маневров.