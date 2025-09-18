Загруженность дорог Подмосковья утром 18 сентября составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 19 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на четыре процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.