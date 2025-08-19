Загруженность дорог Подмосковья утром 19 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 19 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на четырнадцати вылетных магистралях.
«Пробки наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин. Это на 0,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.