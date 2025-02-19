Загруженность дорог Подмосковья утром 19 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 19 февраля, достиг четырёх баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 765 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
На работу в Московскую область приглашают женщин-водителей автобусов
В Ленинском округе стартовал четвёртый этап реконструкции Каширского шоссе
В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,8 тыс. неправильно припаркованных машин
Лев Каштанов