Загруженность дорог Подмосковья утром 19 мая составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 19 мая на дорогах Подмосковья загруженность составляет 5 баллов. Всего зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 0,5 % меньше среднего значения за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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