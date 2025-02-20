Загруженность дорог Подмосковья утром 20 февраля достигла пяти баллов

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 20 февраля, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.