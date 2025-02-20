Загруженность дорог Подмосковья утром 20 февраля достигла пяти баллов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 20 февраля, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 754 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов