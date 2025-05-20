Загруженность дорог Подмосковья утром 20 мая составила шесть баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром во вторник, 20 мая, загруженность подмосковных дорог достигла 6 баллов. На трассах зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей — это на 0,5% больше среднего показателя за прошлый месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Дайана Хусинова