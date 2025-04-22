Загруженность дорог Подмосковья утром 22 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять балов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 22 апреля, основные заторы наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более одного миллиона автомобилей, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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