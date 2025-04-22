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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На пять балов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 22 апреля, основные заторы наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более одного миллиона автомобилей, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подмосковье задержали машину с грузом метадона
22 апреля 2025, 10:46

Машину, в которой было спрятано 798 свёртков с наркотиками, остановили полицейские в балашихинском микрорайоне Купавна, водитель и пассажир автомобиля задержаны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС в ходе патрулирования Купавны остановили автомобиль для проверки документов. Водитель и пассажир — 22-летний и 23-летний уроженцы одной из среднеазиатских республик — сильно нервничали, поэтому автоинспекторы решили провести досмотр машины. Под сиденьем они обнаружили 798 свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Экспертиза четырёх свёртков показала, что порошок является наркотиком метадоном. Содержимое остальных свёртков будет проверено в ходе расследования.

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Подольские студенты сдали более 20 литров крови на донорской акции
22 апреля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ежегодную молодёжную акцию «Стань донором крови» провели в Подольске, участие в ней приняли студенты учреждений профессионального образования, члены молодёжных организаций и волонтёры, они сдали более 20 литров крови, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мне недавно исполнилось 18 лет, кровь сдаю впервые. Чувствую себя отлично. Сделал доброе дело. Возможно, моя кровь кому-то поможет», — поделился впечатлением от участия в акции студент Игорь Пономарёв.
После сдачи крови доноры получили по 1052 рубля на питание, кроме того, их на день освободили от занятий.

Акция «Стань донором крови» проводится регулярно, в этом году в Подольске она будет проходить трижды: два раза весной и один раз осенью.

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Подмосковные школьники победили на Национальной технологической олимпиаде
22 апреля 2025, 10:18

Фото: пресс-служба НТО

19 школьников из Московской области вошли в число лучших на Национальной технологической олимпиаде, по общему количеству победителей и призёров Подмосковье заняло четвёртое место среди регионов-участников, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Представители Московской области проявили себя в таких направлениях, как «Технологии виртуальной реальности», «Разработка мобильных приложений», «Аэрокосмические системы», «Автономные транспортные системы», «Ядерные технологи», «Искусственный интеллект», «Автоматизации бизнес-процессов», «Разработка компьютерных игр», «Инфохимия», «Цифровые сенсорные системы» и «Программная инженерия в финансовых технологиях», — говорится в сообщении.
Соревнования в рамках Национальной технологической олимпиады проходили для учеников 8-11 классов в течение двух месяцев. Всего в этом году на участие в олимпиаде было подано около 220 тысяч заявок. В финал вышли около 2 тысяч человек. По итогу испытаний призёрами и победителями стали ребята из 50 российских регионов и Республики Беларусь. Они смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ и приглашение на стажировку в ведущие компании.

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#подмосковье
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В Подмосковье подали более 640 онлайн-заявлений на услугу «Ветеран труда»
22 апреля 2025, 09:49

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Свыше 640 заявлений подали на госпортале Московской области с начала текущего года на комплексную услугу «Ветеран труда», сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«По одной заявке пользователь может получить сразу пять услуг. Это присвоение звания «Ветеран труда», назначение ежемесячной выплаты и компенсации расходов на коммунальные услуги, оформление соцкарты, а также предоставление компенсации за домашний телефон», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно. Для её получения пользователь должен авторизоваться на областном портале госуслуг через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

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Волонтёры Подольска передали бойцам СВО инструменты и лекарства
22 апреля 2025, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Две партии гуманитарной помощи с медикаментами, маскировочными сетями, строительными инструментами и прочими нужными вещами собрал Волонтёрский центр Подольска для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вместе с председателем Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым волонтерский центр на ул. Ульяновых передал груз Ирине и Дарье, чьи мужья сейчас находятся в зоне СВО.

«Волонтёрский центр на улице Ульяновых совместно с председателем Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым передал собранные грузы Дарье и Ирине, чьи мужья сейчас находятся в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.
Уже через неделю собранные волонтёрами вещи доставят на Сватово-Купянское и Харьковское направления.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется комплекс мер помощи волонтёрам, он включает финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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