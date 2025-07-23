Загруженность дорог Подмосковья утром 23 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Всего на три балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
При этом на одиннадцати вылетных магистралях отмечаются заторы.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехало более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также предупредили, что сегодня в регионе возможны дожди, и призвали водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.