Загруженность дорог Подмосковья утром 23 июля составила три балла

23 июля 2025, 10:26

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Всего на три балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





При этом на одиннадцати вылетных магистралях отмечаются заторы.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.