Загруженность дорог Подмосковья утром 24 апреля достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 24 апреля, основные сложности с проездом наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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