Загруженность дорог Подмосковья утром 24 марта составила четыре балла

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Утром 24 марта на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 4 балла. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные затруднения движения возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Следует придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями, а также избегать резких манёвров.
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Министерство транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Следует придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями, а также избегать резких манёвров.
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Дайана Хусинова