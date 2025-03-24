Загруженность дорог Подмосковья утром 24 марта составила четыре балла

Утром 24 марта на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 4 балла. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.