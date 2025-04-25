Загруженность дорог Подмосковья утром 25 апреля составила пять баллов

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 25 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.