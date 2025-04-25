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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 25 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новоегорьевское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подмосковье стартует бесплатное обучение на аппаратчика химводоочистки
25 апреля 2025, 10:02

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Бесплатно получить профессию «Аппаратчик химводоочистки» предлагает Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, пройти курс могут все желающие, в том числе не имеющие опыта работы водоподготовительным оборудованием, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«В программу курса входят такие темы, как «Автоматизация на водоподготовке, контрольно-измерительные приборы», «Химический контроль на водоочистке», «Способы обработки вод», «Устройство и правила эксплуатации водоподготовительного оборудования», «Работа с трубопроводами, насосами, теплообменниками и арматурой» и пр.», — говорится в сообщении.
Курс начнётся 26 апреля, обучение будет проходить на базе МУП «Теплосеть» в округе Кашира.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по займам для предпринимателей
25 апреля 2025, 09:49

Фото: istockphoto.com/simpson33

Плательщики налога на профессиональный доход в Московской области теперь могут проще и быстрее оформить льготный заём через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услугу оптимизировали, и теперь срок её предоставления для субъектов малого и среднего бизнеса сократился с 24 до 21 рабочего дня, а для индивидуальных предпринимателей и самозанятых — до 11 рабочих дней. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис», который автоматически проверяет статус и регистрацию налогоплательщика в Московской области», — объяснила глава Мингосусправления региона Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что подмосковные предприниматели могут получить до 5 млн рублей займа по ставке от 2% годовых сроком на три года.

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В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию
25 апреля 2025, 09:30

Фото: istockphoto.com/simpson33

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Толмачёво Раменского муниципального округа, задержан опозориваемый в организации лаборатории — 32-летний уроженец Северного Кавказа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В лаборатории полицейские изъяли 47 канистр с химическими жидкостями и реактивами, пластиковый контейнер с порошком, стеклянные колбы и другое оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили изъятый порошок и установили, что это метилэфедрон, общая масса наркотика составила более пяти килограммов.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров: куратор дал ему инструкции, как снять дом, оборудовать лабораторию и производить наркотики. Всё необходимое для производства ему предоставили через тайники-закладки. Подпольная лаборатория работала с января текущего года.

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Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России по BMX-фристайлу
25 апреля 2025, 09:16

Елена Малышева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представительница Московской области Елена Малышева завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Елена Малышева поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в олимпийской дисциплине «фристайл-парк». Золотую медаль в этой дисциплине выиграла спортсменка из Самарской области Екатерина Круглова, а второе место заняла москвичка Анастасия Блинова», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по BMX-фристайлу проводился в казанском экстрим-парке «УРАМ». Участниками соревнований стали более 80 спортсменов из 18 российских регионов.

В областном Минспорта напомнили, что на первом этапе Кубка России по BMX-фристайлу Елена Малышева взяла золото во «фристайл-парке».

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100 подмосковных студотрядовцев пройдут обучение в Школе проводников
24 апреля 2025, 21:53

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Студенческие отряды Подмосковья открыли Школу проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Будущие специалисты получат знания и навыки для работы с пассажирами в поездах.
«100 студотрядовцев пройдут обучение по программе, включающей теоретические занятия и практическую подготовку в сфере пассажирских перевозок. После обучения ребята получат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации «Проводник пассажирского вагона третьего разряда». Бойцы будут официально трудоустроены в АО «ФПК», а затем отправятся в рейсы от Сочи до Мурманска», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Как пояснили в министерстве, студенты уже начали изучать нормативные документы и правила безопасности на железнодорожном транспорте. На практических занятиях ребята освоят грамотное обслуживание пассажиров; оказание первой помощи и действия в нештатных ситуациях;
навыки работы с оборудованием вагона и способы разрешения конфликтных ситуаций.

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