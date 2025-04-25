Загруженность дорог Подмосковья утром 25 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 25 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новоегорьевское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов