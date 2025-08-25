Загруженность дорог Подмосковья утром 25 августа составила четыре балла
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В понедельник утром, 25 августа, загруженность подмосковных дорог оценивается в 4 балла. По данным Минтранса региона, на трассах зафиксировано свыше 1 млн автомобилей — это на 1% выше среднего показателя прошлого месяца.
Наибольшие затруднения движения отмечаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей просят сохранять внимание за рулём, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких манёвров.
Читайте также: