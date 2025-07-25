Загруженность дорог Подмосковья утром 25 июля составила четыре балла

25 июля 2025, 10:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на десяти вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.