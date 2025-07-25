Загруженность дорог Подмосковья утром 25 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на десяти вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали более миллиона автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резкого маневрирования.