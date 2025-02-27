Загруженность дорог Подмосковья утром 27 февраля достигла пяти баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 27 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Пробки в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 965 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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