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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 мая. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин, что на два с половиной процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Жителя Люберец будут судить за серию краж элитного алкоголя из магазинов
27 мая 2025, 09:51

Полиция завершила расследование в отношении проживающего в Люберцах 25-летнего уроженца Астраханской области, который крал спиртные напитки из магазинов в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек приезжал по вечерам в Лобню на электричке, искал в интернете адреса магазинов с алкогольной продукцией и шёл туда. В магазине он подходил к витрине с элитным алкоголем, прятал под куртку одну или несколько бутылок и скрывался. Похищенное злоумышленник продавал по сниженной цене прохожим и пассажирам электрички по пути домой», — говорится в сообщении.
Всего на счету злоумышленника семь таких ходок. Общая сумма ущерба, причинённого магазинам, составила свыше 125 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Лобненский суд.

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Жителей Подмосковья приглашают стать волонтёрами «Интервидения»
27 мая 2025, 09:36

Фото: сайт Добро.рф

Открыт приём заявок на волонтёрское участие в организации и проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение», который будет проходить 20 сентября на площадке «Live Арена» Сколкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. (...) Одна из ответственных задач сейчас – формирование волонтерского корпуса», — цитируются в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Подать заявку на работу волонтёром на конкурсе может любой желающий житель Москвы и Подмосковья старше лет, имеющий волонтёрский опыт на крупных проектах. Кроме того, на некоторых направлениях работ потребуется знание одного или нескольких иностранных языков.

Заявки принимаются на портале Добро.рф. После отбора будущих волонтёров ждёт курс обучения. Всех волонтёров обеспечат фирменной экипировкой, питанием во время смен и подарят сувениры. После мероприятия участники получат верифицированные волонтерские часы на платформе Добро.рф, а также благодарственные письма.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. Он включает в себя страхование жизни и здоровья на время проведения мероприятий, выплату грантов, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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Более 2 тыс. человек приняли участие старте сезона серии Gran Fondo Russia-2025
Более 2 тыс. человек приняли участие в первом старте сезона серии Gran Fondo Russia-2025 в Волоколамске
27 мая 2025, 09:29

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более двух тысяч человек приняли участие в открытии сезона велозаездов Gran Fondo Russia-2025, который стартовал в Волоколамске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Традиционно открытие велосезона сопровождалось фестивалем GF Fest и детским мероприятием GF Fest Kids. Любители велоспорта собрались на трассе Moscow Raceway, где прошли первые старты.

Организаторы подготовили для взрослых участников три дистанции — 30, 60 и 100 километров, что позволило выбрать подходящий маршрут как новичкам, так и опытным велосипедистам. Заезды проходили по полностью перекрытым дорогам, стартовав с круга по гоночному автодрому.

Для юных участников в возрасте от 5 до 13 лет были предусмотрены дистанции длиной 4, 8, 12 и 16 километров.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Победу на самой протяжённой дистанции — 100 км — одержала команда «Клин Multisport team» из Подмосковья. Их общее время прохождения маршрута составило 8 часов 20 минут и 17,46 секунды.

«Gran Fondo – это не просто гонка, это испытание на выносливость, тактику и силу духа. Каждый километр, каждый подъем, каждый спринт — наша команда работала как единый механизм. И результат говорит сам за себя: мы – лучшие!», — отметил на церемонии награждения капитан команды Алексей Николаев.

В индивидуальном зачёте в возрастной категории 40–49 лет лучшим стал Святослав Рачинский из Клина, завоевавший ещё одну золотую медаль.

Следующий этап Gran Fondo состоится 29 июня в Дмитрове. Этот заезд будет особенно значимым, поскольку именно там десять лет назад прошёл первый велозаезд серии в России.

Всего в 2025 году в Подмосковье запланировано четыре старта велосерии. Третий пройдёт 24 августа в Серпухове, финальный — 21 сентября в Рузе.

Gran Fondo — крупнейшая в России серия шоссейных велозаездов, объединяющая профессионалов и любителей. С 2016 года мероприятия проходят на живописных трассах рядом с крупными городами. С 2023 года проект является частью «Суперлиги Подмосковья». Актуальная информация и регистрация доступны на сайте granfondo.ru.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#велосипедист
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Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников
27 мая 2025, 09:16

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 30 человек приняли участие в Олимпиаде Московской области по авиамоделированию среди школьников. Мероприятие состоялось в Электростали 24 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В программу Олимпиады вошли соревнования в нескольких классах управляемых моделей, в числе которых пилотажная модель F-3A, модель планера F-3J, модель-полукопия класса F4H, электролет F-5B/7 и другие», — говорится в сообщении.
В классе планерных моделей среди представителей младшей возрастной группы лучшим стал Егор Шилов из Павловского Посада, а из старшей возрастной группы — Андрей Тимасов из Домодедова.

В классе электролётов все призы собрали представители Домодедова — Георгий Трошин и Артемий Трохин. А в классе пилотажных моделей лучшими стали Артём Курбаков из Павловского Посада и Константин Варфоломеев из Мытищ.

В общекомандном зачёте среди младших победили ребята из школы №10 Павловского Посада, а в старшей категории — сборная домодедовского дома творчества «Лира».

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» проходит в Чехове
26 мая 2025, 21:42

Слева направо: Никита Михалков и Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» проходит в Чехове, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Мероприятие в этом году продлится до 1 июня. Ряд своих проектов привез на фестиваль актер Никита Михалков. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с деятелями культуры.
«Мы очень рады, что Никита Сергеевич Михалков привез на фестиваль спектакль, и сегодня он будет показан — видим, что в зале нет свободных мест. Хотел бы поблагодарить Никиту Сергеевича и за поездку в Жуковский, где были поддержаны наши школьные театры. Я думаю, что и студенты вашей Академии, которые сегодня будут выступать здесь, тоже когда-то выходили на школьную сцену. И то, что вы это движение сопровождаете, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.
Он добавил, что фестиваль проходит уже четверть века. На нем побывали более 200 театров из 25 стран. В текущем году на площадках «Мелиховской весны» можно увидеть 20 театральных постановок из России Белоруссии, КНР и Казахстана, уточнил Воробьев.

Событие проводится ежегодно музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке правительства Подмосковья.

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