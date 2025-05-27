Загруженность дорог Подмосковья утром 27 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 мая. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин, что на два с половиной процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов