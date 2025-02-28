Загруженность дорог Подмосковья утром 28 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, основные заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехала 961 тысяча машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть аккуратными и внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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