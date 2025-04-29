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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 апреля достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 29 апреля, основные пробки отмечаются на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
29 апреля 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением на 260 мест ввели в эксплуатацию, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске, ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время в трёхэтажном здании образовательного комплекса завершается установка мебели и оборудования. Эта работа выполнена уже на 90%», — говорится в сообщении.
В групповых помещениях для дошкольников расставлены столы и стулья, собраны кровати, установлены шкафы, стеллажи для игрушек, скамейки с ящиками для хранения вещей, а также приготовлены игрушки, настольные игры, музыкальные инструменты и пр. В кабинетах начальных классов установлено демонстрационное оборудование и лабораторно-технологические приборы. Есть также наглядные пособия, сенсорные доски и пр.

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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России
29 апреля 2025, 10:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на чемпионате России по фехтованию в Уфе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Женская команда Подмосковья в составе Лиланы Черчесовой, Анастасии Балягиной, Александры Ковтун и Анастасии Забелиной поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в женских командных соревнованиях по фехтованию на шпаге. А мужской квартет подмосковных шпажистов в составе Дмитрия Швелидзе, Георгия Бруева, Владимира Толасова и Михаила Казмина завоевал бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Ранее на национальном чемпионате подмосковная саблистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Яна Егорян завоевала золотую медаль в личном зачёте, а ещё одна представительница Московской области — обладательница Кубка России, чемпионка мира среди юниоров Алина Ключникова — взяла серебро.

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В Подмосковье провели круглый стол по развитию пробации
29 апреля 2025, 09:52

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

Межведомственный круглый стол, посвящённый развитию института пробации, состоялся на базе подмосковного социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый приём», который является Центом пробации Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН.
Участие в работе круглого стола приняли зампред Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов, замначальника Управления Минюста РФ по Московской области Константин Плехов, зампред Общественной палаты Подмосковья и председатель регионального ОНК Сергей Леонов, замначальника Управления Минсоцразвития региона Юлия Барашкова и сотрудники подмосковного главка ФСИН.
Собравшиеся побеседовали с тремя первыми участниками программы пробации, проживающими в Центре.

«Здесь нам оказывают квалифицированную помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, в получении образования, а также в медобслуживании», — сказал один из участников программы.
Для участников круглого стола провели экскурсию по Центру, а в завершении встречи они обсудили механизмы взаимодействия субъектов пробации Московской области и реализацию мер, предложенных в индивидуальных программах участниках пробации.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье задержали безработного за выращивание конопли на даче
29 апреля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

Безработного 39-летнего жителя Дмитровского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в подвале своего частного дома в одном из СНТ он оборудовал теплицу с тепловыми лампами, вентиляцией и системой полива и выращивал там коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в доме полицейские обнаружили 56 кустов конопли, а на чердаке — семь пакетов с веществом растительного происхождения, упаковочный материал, вакууматор и электронные весы», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что растительное вещество является марихуаной общей массой более трёх килограммов.

По предварительным данным, задержанный занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны на продажу около полугода.

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Водители «Мострансавто» получили 146 положительных отзывов от пассажиров
29 апреля 2025, 09:24

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2025 году водители Мострансавто получили 146 положительных отзывов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителям выразили благодарность за возвращение забытых вещей и создание комфортных условий в салоне. Также отмечались вежливость и внимательность к пассажирам и аккуратное управление транспортными средствами.

На сегодняшний день в Мострансавто сейчас работает более 10 тысяч водителей. Компания приглашает присоединиться к команде ответственных и опытных профессионалов. Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Также можно обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.

Кроме того, для быстрого общения с кадровой службой компании работает чат-бот.
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