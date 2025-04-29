Загруженность дорог Подмосковья утром 29 апреля достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 29 апреля, основные пробки отмечаются на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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